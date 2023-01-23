Savaşan: Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum!

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ülkemizde son yapılan genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle kişisel sosyal medya hesabında mesaj yayınladı.

Ahmet Savaşan’ın mesajı şöyle:

CUMHURİYET MECLİSİ’NDE BİR YIL:

Kıbrıs Türk Halkı’nın devlet olma hakkının en anlamlı timsali olan KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görev alabilmek için çok uzun yıllar çalıştım. Bunun için ne kadar çok çaba gösterdiğimi sadece dostlarım değil, ülkemizdeki pek çok insanımız da bilmektedir. Bir yıldır, bu şanlı ve onurlu görevi gerektiği şekilde yapabilmek için elimden gelenin en iyisini, elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Beni bu onura layık gören halkımıza bir kez daha teşekkür eder; görevimi gereğince yapabilmek için çalışacağımın sözünü yinelerim.