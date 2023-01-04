Saray’daki 26 danışmandan 18’i iletişimci

Cumhurbaşkanı Tatar’ın istihdam ettiği 26 yeni danışmanın büyük bir kısmı, “iletişim” alanında görev yapıyor

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 2020 yılından; Aralık 2022’ye kadar “özel danışman” adı altında saraya, toplamda 26 yeni sözleşmeli personel istihdam etti.

Tatar’ın istihdam ettiği danışmanların büyük bir kısmı, “iletişim” alanında görev yapıyor.

Bazısı sosyal medya, bazısı ise iletişim danışmanı olan 26 kişinin isim listesi şöyle:

Aydın Akkurt – Arşiv, Basın, Yayın Araştırma Danışmanı

Kartal Harman – Sosyal Medya ve İletişim Danışmanı

Mesut Genç – Halkla İlişkiler Danışmanı

Özgün Olguner – Sosyal Medya Görevlisi

Gökhan Güler – Sosyal Aktiviteler ve Projeler Sorumlusu

Latif Akça – Sivil Toplum Kuruluşlar ve İlişkiler Sorumlusu

Mustafa Ergün Olgun – Özel Temsilci

Akay Cemal – Basınla İlişkiler Danışmanı

Mahmut Onur Çelik – Video Yönetmen Sorumlusu

Vehbi Zeki Serter – Halkla İlişkiler ve İletişim Sorumlusu

Bülent Salih Fevzioğlu – Basın ve Araştırma Görevlisi

Tuncer Karabina – Reklam ve İletişim Sorumlusu

Zuhal Üçler – Cumhurbaşkanı Asistanı

Gökçen Nihal Oğuzca – Basın Görevlisi

Anıl Kaya – Siyasi İşler Danışmanı

Muslu Akgüney – Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı

Çağan Ulupınar – Sosyal Medya ve Görsel Yönetimi Sorumlusu

Ahmet Hamdi – Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı

Mehmet Topcu – Şef Aşçı

Nedime Serakıncı – Sağlık Danışmanı

Fatma Darben – Envanter İşleri Sorumlusu

Kerem Özem Haser – Yabancı Basın Sorumlusu

Hüseyin Işıksal – Uluslar Arası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı

Tülen Saner – Baş Danışman ve Cumhurbaşkanlığı Komiteler Koordinatörü

Eda Özçetiner Demir – Cumhurbaşkanı Özel Asistan

Mehmet Sezer – Bilişim Görevlisi

Ayhan Darcan – Bilişim Görevlisi

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, “Cumhurbaşkanlığı’nda kaç özel danışmanın bulunduğuna” dair soru önergesi sunmuş ve “65 özel danışman” yanıtını almıştı.

Söz konusu 65 kişinin 26’sı, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesinin ardından istihdam edildi.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde, sözleşmeli olarak istihdam edilen danışman sayısı 5 yılda 6 isim olmuştu…

65 ÖZEL DANIŞMAN, 17’Sİ CSO ÜYESİ

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Yasası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen 65 ismin 17’si Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşurken, 47’si ise; iletişim, sanat, tarım ve benzeri alanlarda görevlendirilmiş durumda.

47 DANIŞMANDAN 18’İ “İLETİŞİMCİ”

Söz konusu liste incelendiğinde, 47 isimden 18’inin; sosyal medya, basın gibi “iletişim” alanlarında görev aldığı gözlemlendi.

65 ismin arasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş döneminden bu yana sözleşmeleri feshedilemeyen isimler de bulunuyor.

AKINCI 5 YILDA 6 ÖZEL DANIŞMAN İSTİHDAM ETMİŞTİ, TATAR 2 YILDA 26

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesiyle “65”e yükselen özel danışman sayısı, bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde 39 idi.

Yani, Ersin Tatar’ın 2 yıllık “Cumhurbaşkanlığı” sürecinde 26 yeni özel danışman istihdam edildi.

Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Gürdal Hüdaoğlu, 5 yıllık dönemde, toplam 6 sözleşmeli personel istihdam ettiklerini söyledi.

