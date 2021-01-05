Saner zamları savundu

Başbakan Saner, pul ve harçlara yapılan zamların kamu çalışanlara hayat pahalılığı ödeneği vermek için gelir artırmak adına yapıldığını söyledi



Başbakan Ersan Saner, pul ve harçlara yapılan zamların "(kamu) çalışanlara hayat pahalılığı ödeneği vermek için gelir artırmak adına yapıldığını" söyledi.

Başbakan Saner “Eğer çalışanlara hayat pahalılığı artışı vermek istiyorsanız (devletin) gelirlerinizi artırmak gerekir” dedi.

Başbakan Ersan Saner Meclis genel kurulunda hükümete yönelik yapılan eleştirileri yanıtlamak için kürsüye çıktı.

Zamlar konusuna değinen Saner, her yıl aralık ayının son haftalarında Bakanlar Kurulu’nun zamlara yönelik kararı aldığını belirterek, hayat pahalılığını maaşlara yansıtabilmek adına bu tür zamların yapılması gerektiğini, ancak anomaliler varsa bunun gözden geçirilebileceğini söyledi.

Saner, işçi hakları ve yatırımların ödenmesine yönelik kolaylıklar yapıldığını, bundan sonra da gerekirse ellerinden gelen tüm imkanı kullanarak halka yardım ve destek yapacaklarını kaydetti.

Genç işsizlik oranlarına değinen Saner, birtakım yeni uygulamalarla, farklı yardımlar yapılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ülkeye girişler konusunda “charter uçuşlar neden yapılmıyor” diye sorular sorulduğunu aynı zamanda, üç günlük girişlere izin verildiğinde de bulaşın arttığından şikayet edildiğini söyleyen Saner, bu ikisinin arasını tutturmanın önemli olduğunu, henüz hiçbir ülkenin bu noktada olmadığını, çalışmalardan elde edilen verilerle ekonomik daralmayı önleyecek tedbirler almaya çalıştıklarını ifade etti.

