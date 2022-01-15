Saner, video skandalında şikayetçi olmadı

Eski Başbakanı Saner, kendisine ait olduğu iddia edilen video görüntüsü konusunda “Şikayetçi olmadım. Montajlanan bir video için neden şikayetçi olayım. Videoda oynama var” dedi



KKTC eski Başbakanı Ersan Saner, kendisine ait olduğu iddia edilen video görüntüsünden sonra başlatılan soruşturmanın akıbetini anlattı.

Ersan Saner, yaşadığı olayla ilgili KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Toçay’ın bilgi sahibi olduğunu iddia etti.

Ersan Saner şunları söyledi:

“Polis ifademde, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Toçay’ın dinlenmesini istedim. Hasan Toçay, video yayımlanmadan önce bana geldi, böyle bir görüntü olduğunu ve bu görüntülerden Faiz Sucuoğlu’nun da haberdar olduğunu anlattı. Ben bu konuşmayı ifademde söyledim. Polisin Hasan Toçay’ın ifadesini aldığını biliyorum. Ancak Faiz Sucuoğlu ifade vermedi.”

KKTC Başbakanlık görevini 11 Ekim 2021 tarihinde bıraktığını video görüntülerin 18 Ekim’de servis edildiğini hatırlatan Ersan Saner “Ancak montajlanarak kumpas kurmak için servis edilen video ortaya çıktıktan sonra istifa etmişim gibi bir algı yaratıldı. Yeniden aday olmamam için yapıldı. Amaç siyasi kariyerimi bitirmekti” dedi.

“Videoyu servis eden ve videodaki kişi hakkında şikayetçi oldunuz mu” sorusuna yanıt veren eski Başbakan Saner, “Şikayetçi olmadım. Montajlanan bir video için neden şikayetçi olayım. Videoda oynama var. 1,5 dakikalık görüntü. Ancak failler belli. Dosya hala poliste. Soruşturma raporunun çıkmasını bekliyorum” diye konuştu.

