banner762
banner753
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
4 0
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
6 0
 
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
45 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
21 0
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
37 0
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
56 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
129 0
banner661

60 Kıbrıslı Türk turizm sektöründe iş buldu

banner476

Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket, 60 Kıbrıslı Türk’ü bünyesinde işe alıyor

banner714
60 Kıbrıslı Türk turizm sektöründe iş buldu
 
Kıbrıs Rum İşçi Federasyonu SEK Başkanı Andreas Matsas, Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin 60 Kıbrıslı Türk’ü işe alma kararını sendikaya bildirdiğini açıkladı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, SEK Başkanı Andreas Matsas’ın dün gazeteye, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta işe alınmaları konusunda Türk-Sen’le gerçekleştirdikleri anlaşma sonrasında Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin, 60 Kıbrıslı Türk’ü bünyesinde işe alacağını sendikaya bildirdiğini açıkladığını yazdı.
Habere göre Matsas, söz konusu şirketin sendikaya, başvurularını incelediği ve mülakatlarını da gerçekleştirdiği Kıbrıslı Türklerden yüzde 45’ini işe alacağını bildirdiğini, bu rakamın da yaklaşık 60 Kıbrıslı Türk’ün işe alınacağı anlamına geldiğini açıkladı.
Söz konusu şirketin adını vermekten kaçınan Matsas, Türk-Sen’le vardıkları uzlaşıya da atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türklerin suiistimal edilmeden ve diğer çalışanlarla rekabet ortamı yaratmaksızın, toplu sözleşmeler ve yasalar temelinde çalışmalarının sağlanacağını vurguladı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.