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Sana söz, hikayeni hiç bitirmeyeceğiz

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Sana söz, hikayeni hiç bitirmeyeceğiz
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İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’den Alp Akın’ın dün doğum günüydü. Alp, yaşasaydı 13 yaşına girecekti.
Alp Akın’ın çekilen bu fotoğrafları, geçtiğimiz yıl 12. Yaş gününden kaldı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği de Alp Akın’ın  doğum günü olan dün paylaşım yaptı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin paylaşımı şöyle:
İyi ki doğdun Alpimiz…
Hikayesi anlatılan bir insan yaşamaya devam eder..
Sana SÖZ hikayeni hiç bitirmeyeceğiz!
Unutmayacağız Unutturmayacağız!
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