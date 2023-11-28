Şampiyon Melekler için adalet yürüyüşü

6 Şubat depremlerinde evlatlarını kaybeden aileler, Adıyaman Başsavcılığı’nın İsias Otel ile ilgili hazırladığı iddianameye tepki göstermek ve deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanması talebinde bulunmak adına Perşembe akşamı Mağusa’da “Adalete Işık Tut” yürüyüşü yapacak

Şampiyon Melekler için “Adalete Işık Tut” yürüyüşü düzenlenecek. Aileler, yakın zamanda başlayacak duruşmalarda sanıkların olası kastla yargılanması talebine dikkat çekmek için meleklerin şehri Gazimağusa’dan Adıyaman’a ses vermek için kamuoyuna destek çağrısı yaptı.

Perşembe günü saat 17.00’de Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden(GMTMK) başlayarak Gazimağusa Kabristanlığına meşalelerle yürüyüş yapılacak.

GMTMK-Zafer Anıtı-Gazimağusa Kabristanlığı rotasında gerçekleşecek 'Adalete Işık Tut' yürüyüşüyle ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“Aralık ayının ikinci haftasında başlayacağı düşünülen davada, Adıyaman Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştır; 10 saniyede kum yığınına dönerek çocuklarımıza mezar olan Grand İsias oteli yaratan sanıkların bilinçli taksirle yargılanacağı ve 7-8 yıllık hapis cezaları sonrasında serbest kalabilecekleri anlaşılmaktadır. Amacımız yapılacak yürüyüşle Adıyaman’daki deprem suçlarında adaleti teslim ettiğimiz yargıçlara sesimizi duyurarak, çok yakında başlayacak olan duruşmalarda sanıkların olası Kastla yargılanmasını ve hüküm giymesini talep etmektir.”

CTP VE HP’DEN YÜRÜYÜŞE DESTEK

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin 30 Kasım’da düzenleyeceği yürüyüşe destek belirtti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz depremde, tüm suçluların gereken cezayı alması için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin düzenleyeceği yürüyüşü selamlıyoruz” denildi.

Deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanması talebinde bulunmak adına düzenlenecek yürüyüşe CTP’nin tüm örgütleri, milletvekilleri ve gücüyle desteklediğini ifade eden Akansoy şöyle devam etti:

“30 Kasım Perşembe günü Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Gazimağusa Kabristanlığı’na meşalelerle biz de yürüyeceğiz. ‘Adalete Işık Tut’ isimli yürüyüşte CTP olarak hazır bulunacak ve deprem suçlularının ‘olası kast’ suçlamasıyla yargılanmasının takipçisi olacağız.

CTP olarak biz de yakında başlayacak olan duruşmalarda sanıkların olası kast ile yargılanmasını ve hüküm giymesini talep ediyoruz.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Şampiyon Meleklerimizi asla unutmayacak ve onlar için verilen bu onurlu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Halkın Partisi de (HP), 6 Şubat depreminde Adıyaman İsias Otel'de kaybedilen "Şampiyon Melekler" için 30 Kasım Perşembe düzenlenecek olan "Adalete Işık Tutuyoruz" yürüyüşüne destek vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili HP’den yapılan açıklamada “İsias Otel'de çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi kaybetmemize sebep olan tüm sorumluların ve suçluların ‘olası kast’ suçlamasıyla yargılanması talebi ile düzenlenecek yürüyüş hepimizin ortak mücadelesidir. 30 Kasım Perşembe günü Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden Gazimağusa Kabristanlığına saat 17:00'de adalet için hep birlikte yürüyeceğiz” denildi.



