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Şampiyon Melekler Anıtı 2. revizyon toplantısı gerçekleştirildi

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Şampiyon Melekler Anıtı 2. revizyon toplantısı gerçekleştirildi
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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan projenin ikinci revizyon toplantısı Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
 
KTMMOB’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal ve KTMMOB önceki Genel Başkanı Tunç Adanır, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülizar Eroğlu, Jüri Başkanı Burhan Atun ile Jüri üyeleri ve yarışmada birincilik ödülünü kazanan ekip üyeleri katıldı.
 
Birinci toplantıdaki jüri görüşlerinin projeye uyarlanması üzerine düşüncelerin paylaşıldığı toplantıda, bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili takvim oluşturuldu.
 
Açıklamada, sürecin sonlanıp, kısa sürede uygulama projesinin tamamlanma aşamasına geçilmesi ve ardından da ihale sürecinin tamamlanıp, anıtın gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.
 
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