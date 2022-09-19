Şahali ve Arıklı’dan KIB-TEK tartışması

CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK ile birbirlerine yüklendi

#yargılanacaksınız

CTP Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından KIB-TEK ile ilgili açıklama yaptı. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Şahali’nin yorumuna cevap verdi.CTP Milletvekili Erkut Şahali, şöyle dedi:“KIB-TEK'te işleri rayından çıkaran, ihalesiz alımları başlatan zat, şimdi çıkmış "pahalı aldık nasıl hesap veririz, spot piyasadan alsak ucuz olurdu, bürokrat mafya el ele" falan diyor.A akıllım!Uykudaydın da şimdi uyandın, yoksa dalgada mısın?Adrese teslim ihaleyi sen başlattın, hepsine imza attın.Spot piyasa dediğin, birilerinin sipariş ettiği evsafta olmadığı için almayı reddettiği, ne idüğü belirsiz mallar piyasasıdır.Senin tankerlerle taşıttığın yakıt da öyleydi, senin marifetin...Atanmışın seçilmişten üstün olduğunu söylüyorsun, o senin iradenle orada. Atama kararnamesi senin imzanla yürürlüğe girer.Şimdi zeytinyağı gibi suyu alt etmeye çalışma!Bizi yeme!Hepiniz ortaksınız, tüm kararlara birlikte imza attınız.Alırken de atama yaparken de.#yargılanacaksınızEr ya da geç!Ama öyle, ama böyle...”Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Erkut Şahali’nin yorumunun altına şu cevabı verdi:Söylediklerin tümü ile yalan ve gerçek dışı şeyler. Aslında herşey CTP nin atadığı yönetimin Sayıştay memurlarını Kuruma sokmamak ile başladı. Vurgunu başlatan sizsiniz...”Bunun üzerine Erkut Şahali de Arıklı’ya yanıt verdi.Şahali yanıtında Arıklı’ya şöyle dedi:“Erhan Arıklı diyeceğin buysa, gerçekten burnunun ucunu bile göremiyorsun!Sözünü ettiğin her ne ise üstünden bir asır geçti...2019 mayısında, depoları ağzına kadar yakıt dolu, tüm ünitelerinin periyodik bakımları yapılmış ve çalışır vaziyette olan, kasasında para bulunan ve bakanlar kurulu kararıyla santral için yatırım kararı alınmış Kıb-Tek devreden kabinenin bir üyesine böyle yavan argümanlarla mı geliyorsun yani şimdi?Olmadı...Ben diyorum ki ihalesiz fahiş fiyatlı yakıt alımımdan da, kalitesiz yakıttan da, adrese teslim ihalelerden ve üretim yetersizliğine neden olan arızalı santrallerden de sen sorumlusun.Kah şahsen, kah kabine üyesi olarak.O nedenle, n'aparsan yap, ne dersen de,!”