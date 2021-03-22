Sağlık turizmi yeni fırsatlar sunuyor

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, internet üzerinden 120 ülkenin yer aldığı ITB Berlin fuarına katıldı



Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Dünya’nın en büyük “seyahat endüstrisi dijital buluşması” olarak kabul edilen ve bu yıl 120 ülkenin yer aldığı ITB Berlin fuarına katıldı.

120 ülkeden destinasyonları, otel zincirlerini, teknoloji şirketlerini temsil eden 3,513 katılımcı yanı sıra 700 uluslararası konuşmacının yer aldığı, yaklaşık 65,700 kullanıcıyı çevrim içi olarak bir araya getiren ve bu yıl, Şimdi Berlin (ITB Berlin NOW) adı ile dijital platformda gerçekleştirilen fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Sağlık Turizmi Konseyi Dr. Ahmet Savaşan temsil etti.



31 MAYIS’A KADAR ULUSLARARASI TEMASLARIMIZ DEVAM EDECEK…

Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, “bu yıl bütün dünya ile birlikte bizler de farklı bir deneyim yaşayarak, ülkemizin başta sağlık olmak üzere turistik olanaklarını gerek bireysel ve grup görüşmelerinde, gerekse de katıldığımız kongre oturumlarında tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma olanağı bulduk” dedi. ITB Berlin fuarının henüz bitmediğini dile getiren Ahmet Savaşan, çevrim içi toplantıların 31 Mayıs 2021'e kadar devam edeceğini belirterek, “bu hizmet sayesinde fuar süresince görüşme fırsatı bulamadığımız turizm profesyonellerine erişme ve işbirliği geliştirme fırsatı bulacağız” dedi.

Dünya çapında seyahat edenlerin % 62'si bu yıl da seyahat etmeyi planlıyor…

ITB Berlin’de turizmin yeniden başlamasına yönelik iyimser bir tablonun ortaya çıktığına değinen Savaşan, “gerek, dünyadaki ana pazarlardaki seyahat hacmini ve seyahat davranışını takip eden IPK International tarafından Ocak ayında yayınlanan ve Dünya çapında seyahat edenlerin yüzde 62'sinin bu yıl yurtdışına seyahat etmeyi planladığını gösteren anketi; gerekse ITB Berlin’de Statista enstitüsü tarafından yayınlanan anket sonuçları, 2021'de turizmde umutlu olunabileceğinin önemli bir işaretidir” diye konuştu. Savaşan, Statista anketine katılanların yüzde 70'inin 2021'de seyahat etmeyi planladığını veya yakında bir gezi planlamayı düşündüğünü belirttiklerini açıkladı.

“HER ŞEY DAHİL” SİSTEM YERİNE “HER ŞEY HİJYEN”…

ITB Berlin’de gerek kongre oturumlarında gerekse de diğer görüşmelerde, Covid-19 sonrası yeni dönemde turizmde pek çok şeyin değişeceğinin de anlaşıldığına işaret eden Ahmet Savaşan, “her şey dahil” sistemi yerine “her şey hijyen” sistemine doğru bir eğilimin olacağını ve bunun da, turizmde yeni bir dönemi başlatacağına vurgu yaptı. Savaşan “öyle anlaşılıyor ki turizm değişmek zorunda kalacak ve yüksek emisyona ve küçük marjlara sahip bir sektör olmak yerine, düşük hacim ile yüksek katma değer üretimine odaklanılacak” dedi.

Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile pek çok yeni anlaşma imzaladık…

Medikal hizmetler alanında Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile pek çok yeni anlaşma imzaladıklarını da belirten Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın kendi halkı yanı sıra turistlerin de sağlığını koruma noktasında elde ettiği başarının etkisiyle 65 yaş üstü turistler için önemli bir cazibe merkezi olacağına dikkat çekti. Savaşan, Konseyin ITB’de yaptığı anlaşmaların, Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulacak ileri aktif yaşam merkezlerine 65 yaş üstü bireylerin getirilerek, orta ve uzun vade konaklamalarına yönelik olduğunu vurguladı. Savaşan, “hükümetin, konseyimizin ve bütün paydaşların desteğini alarak oluşturacağı yeni vizyon ile yeni dönemde turizmi daha sürdürülebilir, daha yüksek katmadeğer yaratan bir noktaya getirebilme fırsatı bulunuyor. Bu yeni dönem ülkemize bu önemli fırsatı sunmaktadır” dedi.

Covid-19 insanların seyahat eğilimlerini kısıtlamayacak ama değiştirecek…

Savaşan, “Seyahat ve turizm insanlığı özgürleştirdi, bunu salgına kaybetmeyi göze alamayız. Covid-19 salgını, insanların seyahat eğilimlerini kısıtlamayacak ama değiştirecektir. Sağlık için seyahat veya sağlıklı turizm ve seyahat ön plana çıkacaktır. KKTC olarak biz de bundan gerekli payı alabileceğiz” dedi.

