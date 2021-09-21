"Sağlık Bakanlığı’nın özel hekimlere desteği yok”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Sağlık Bakanlığı’nın özel hekimlere desteği olmadığını söyledi





İç Hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ’dan, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in açıklamalara yönelik eleştiri geldi.

Covid-19 pandemi döneminde sağlık sistemine gerekli desteği yaptığını vurgulayan ve gerek Covid-19 olan gerek ise hastalığı atlatmış kişilerin muayenesi ile ilgilendiğini aktaran Aşardağ, “Biz şov yapmıyoruz kimsenin bilmesine gerek yok hastaların bilmesi yeterli” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın özel hekimlere desteği olmadığının altını çizen Aşardağ, tüm ekipmanlarını kendisinin aldığını Covid-19 hastaları ile ilgilendiği halde ne hükümetten ne de Sağlık Bakanlığı’ndan bir destek göremediğini ifade etti.

Devlet Hastanesi’nde çalışan hekimlerin öncelikli olarak dirençlerinin kırılması gerektiğini ifade eden Aşardağ, “Ülkenin hekime ihtiyacı varsa özel ya da tüzel olsun herkes yardıma koşar. Biz görevimizi zaten yapıyoruz. Günde en az 40-50 hastayla telefon yoluyla hiçbir ücret almadan ilgileniyoruz, bir buçuk senedir ben kişisel olarak 1500 hastayı tedavi ettim. Doktora gelmeye çekinen hastalar ile telefon yolu ile iletişim kurduk sürekli. Sabahtan akşama kadar 5 tane maskeyi hiç çıkarmadık çalışıyoruz. Pandemi hekimleri yemeklerini yemek için maskelerini çıkarıyorlar biz ne yemek, ne çay, ne kahve içmeden kendi özel kliniklerimizde kendi yağımız ile ciğerimizi kavuruyoruz. Buna rağmen bir yardım talebi olursa, belirlenen yerlerde yardımcı olmaya destek çıkamaya hazırız” sözleri ile Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerden destek gelmiyor sözlerine karşılık verdi.

Seferlik olan her durumda gerek özel gerek ise tüzel hekimlerin desteğe açık olduğunun altını çizen Aşardağ, eksik olan yerlerin belirlenmesi gerektiğinin ve plan program yapılmasını şart olduğunu aktardı. Aşardağ “Hangi arkadaşlar yoruldu, nerede eksik var, hangi yaş grubu, hangi risk grupları bunlar belirlenmediği sürece konuşulanlar hep laf havada kalacaktır” sözleri ile açıklamasına devam ederek, kimsenin işten kaçmadığının altını çizdi. Özel hekimler için ‘Keyiflerine bakıyor’ gibi bir algı oluşturulduğuna dikkat çeken Aşardağ, “Parayı alıp cebimize koyuyoruz zannediyorlar, öyle bir şey yok. Biz en az devlet hekimleri kadar belki de onlardan daha fazla hastalar tarafından baskı altındayız” şeklinde konuştu.

Özel hekimlerin hastalara bakmadığı sürece devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk ile hastanelerin batacağına dikkat çeken Aşardağ, “Zannediyorlar ki özel olmasa devlet bu kadar rahat olabilecek. Özel hekimler olmazsa sağlık sektörü batar ve bunun farkında değiller” dedi.

