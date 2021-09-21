Aşılı kişilerin testsiz geçişleri gündemde

İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin aşılı kişilerin geçiş noktalarından PCR ve hızlı test olmadan geçmesi yönünde karar üretmesi bekleniyor



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin son toplantısında alınan karar doğrultusunda, tarafların perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunacaklarını ve epidemiyolojik değerlendirmenin sonucunda, aşılı kişilerin geçiş noktalarından PCR ve hızlı test olmadan geçmesi yönünde bir karar üretilebileceğini açıkladı.

Oygar, adada her iki tarafta koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüş yaşandığına işaret ederek, perşembe günü taraflar arasında yapılacak epidemiyolojik değerlendirme sonucunda vakalardaki düşüşün devam ettiğinin tespit edilmesi halinde bu yönde bir karar alınabileceğini ve bu kararın, sınır kapılarında, büyük ihtimalle 27 Eylül Pazartesi’nden itibaren yürürlüğe konulacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin geçen cuma yapılan toplantısında, daha önce Kıbrıs Rum tarafının ve son toplantıda da Kıbrıs Türk tarafının önerisiyle, aşılı kişilerin sınır kapılarından negatif hızlı test ve PCR sunmadan geçiş yapması konusunun görüşüldüğünü belirtti ve şunları söyledi:

“Bizim tarafta Ada Pass, diğer tarafta ise Safe Pass uygulaması var. Aşılı kişilerden genellikle kapalı mekanlara girileceğinde test istenmiyor, bazı istisnai durumlar olabiliyor. İki Sağlıklı Teknik Komitesi’nin bir önceki toplantısında mademki her iki tarafta da böyle bir uygulama var neden aşılı kişilerden sınır geçişlerinde PCR ve hızlı testi uygulamasına edilesin diye konuştuk. Komitenin cuma günkü toplantısında ise, tarafların perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunup, bu konunun tekrardan değerlendirilmesine karar verdik” Sağlık Teknik Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik durumu 14 günde bir değerlendirdiğine ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verdiğine işaret eden Oygar, “Her iki tarafta vakalarda düşüş var. Taraflar, perşembe günü, son 14 günlük verileri teati edecek ve bu veriler değerlendirilecek. Epidemiyolojik tabloya göre vakalardaki düşüşte bir değişiklik olmazsa o zaman 2’inci seviye olan turuncu kategoriye geçilebilir. Bu durumda, aşılı kişilerin PCR ve hızlı test olmadan sınır kapılarından geçmesine imkan tanıyan ortak bir karar alınabilir” dedi.



