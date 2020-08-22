Çiçekçi İsa'nın şok ölümü

Demirhan bölgesinin sevilen isimlerinden çiçekçi İsa Akar, hayatını kaybetti
Sera içerisinde çalışırken arı sokmasının ardından hastaneye kaldırılan Akar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akar’ın cenazesi dün Mineraliköy’de toprağa verildi.
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