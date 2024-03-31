Saatinizi değiştiniz mi?

Yaz saati uygulaması, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başladı.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi uyarınca, saatler bugün saat 03.00’te bir saat ileri alındı. Yaz saati uygulaması 27 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
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