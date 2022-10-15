Rusya’dan uçuş ve konsolosluk için resmi talep yok

Rusya’nın KKTC’ye konsolosluk açacağına yönelik haberlere göndermede bulunan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Konsolosluk filan değil. Ofis için çok önceden bir yoklama yaptılar. Ondan sonra da herhangi bir şey olmadı” dedi





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ADA Tv’de yayınlanan programa katıldı, güncel tartışma konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın KKTC’ye direkt uçuş yapacağı konusunda bir heyecan yaratıldığını anlatan Ertuğruloğlu, gerçek durumu paylaştı:

“Burada önemli olan Rus makamlarının ne düşündüğüdür ama iş o noktada mı bildiğim kadarıyla değil. Rus şirketler bir uçuş düşünebilir. Bu olabilir. Bir heyecan var sanki oldu oluyor. Ama ben öyle görmüyorum. Dışişleri Bakanlığı’na resmen bir bilgi gelmiş değil.”

Bakan Ertuğruloğlu şöyle devam etti:

“Rus-Yunan-Rum ilişkileri kolay kolay bozulmaz. Ortodoks birliktelikleri var. Rusya ile çok boyutlu ticari ilişkileri var, kara para aklama operasyonları var. Ukrayna savaşı nedeniyle AB’nin Rusya’ya aldığı tedbirlerin Güney Kıbrıs’ta bir parçası olduğu için bunlar olabilir ama bu ilişkinin bozulacağını düşünmüyorum.”

KONSOLOSLUK DEĞİL, OFİS

Rusya’nın KKTC’ye konsolosluk açacağına yönelik haberlere de göndermede bulunan Ertuğruloğlu, “Konsolosluk filan değil.. Ofis için çok önceden bir yoklama yaptılar. Ondan sonra da herhangi bir şey olmadı. Sadece bize ofis açmanın prosedürünü sordular. Dedğim gibi bu da oldukça önce olmuştu ve sonrasında bir girişim olmadı. Burada Amerikan Ofisi de var. Ruslar da aynen bunun gibi bir sorgulama yaptı. Yani bu bir elçilik ya da konsolosluk değildir.”

