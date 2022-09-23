“Rusya’dan iki havayolu şirketi ile görüşüldü”

Bakan Arıklı, Rusya’dan iki havayolu şirketi ile görüşüldüğünü, Rus uçağının KKTC Havalimanı’na inmesi için hukuki bir engel bulunmadığını ve Moskova’dan uçuşun gerçekleştirilebileceğini vurguladı







Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Para TV'de katıldığı programda, 15 Kasım’da açılması planlanan yeni havalimanıyla ve yeni havayolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı, "15 Kasım’da belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oraya iner, belki Rus uçakları oraya iner. Kendi milli havayolu şirketimizi de kurmak için son hazırlıklara geldik ve havayolu şirketimizin de uçağının piste inmesini bekliyoruz. Umarım üçü birden olur” dedi.

Rus uçağının KKTC Havalimanı’na inmesi için hukuki bir engel bulunmadığına vurgu yapan Arıklı, Moskova’dan uçuşun gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

ABD’nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasının ardından önceden iyi olan Güney Kıbrıs ve Rusya ilişkilerinin gerildiğini belirten Arıklı, Rus uçaklarının KKTC’ye inmesinin siyasi açıdan önemli bir mesaj içereceğine işaret etti.

Siyasi iradenin sağlanmasıyla Havalimanı’na uçuşların gerçekleştirilmesinde bir engel olmayacağını belirten Arıklı, Rusya uçuşlarının KKTC’nin ekonomisine önemli derecede olumlu etkisi olacağını söyledi.

Rusya’dan iki havayolu şirketi ile görüşüldüğünü açıklayan Arıklı, Moskova’dan direkt uçuşların gerçekleştirilmesiyle önümüzdeki yılın KKTC’nin turizmi açısında verimli olacağına işaret etti.

Erhan Arıklı, uçak bileti fiyatlarının pahalılığına da dikkati çekerek, “Uçak bilet fiyatları çok pahalı. KKTC’de yaşayan birçok vatandaş Avrupa’ya giderken Güney’den gitmeyi tercih ediyor. Direkt uçuşların olmaması bu noktada maliyeti artırıyor” dedi.

Arıklı “KKTC Havalimanı Türkiye’nin iç havayolları statüsüne alınabilir ve bunun için siyasi iradenin olması gerekir” diye konuştu.

