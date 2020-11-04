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Rumlardan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 175 bin Euro bağış

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Rumlardan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 175 bin Euro bağış

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), dün yapılan 175 bin Euroluk bağış için Kıbrıs Rum Kesimi’ne teşekkür etti.

KŞK’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bağışla birlikte Rum Kesiminin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne mali yardımını, 2005’ten bu yana toplam 3 milyon 110 bin 700 Euro’ya çıkardığı belirtildi.

Komite, şimdiye kadar, her iki toplumdan 992 kayıp kişinin kimliğini tespit edip, gömülmek üzere ailelerine teslim etti.

KŞK, söz konusu ailelerin çektiği acıyı hafifletmek için bağışçı desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

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