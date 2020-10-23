Rumlar geçişleri zorlaştırdı

Güney Kıbrıs hükümeti sınır kapılarında geçişleri zorlaştırdı. Sınır kapılarında yeni başlayan uygulamaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği yanında olmayan kişiler, Güney Kıbrıs’a geçemeyecekler.

Yeni uygulamaya konulan sistemden habersiz olan vatandaşlarımız kapılarda mağdur olurlarken, Rum polislerle gerginlikler de yaşadılar.

Yıllardır sorunsuz şekilde Güney Kıbrıs’a geçen vatandaşlar, uygulamanın değişmesine tepki gösterirlerken, uygulamanın nedenini sorduklarında kendilerine “Covid 19’dan dolayı hükümet bu önlemi aldı.” yanıtı verildi.



