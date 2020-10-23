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Ersin Tatar, törenle, Akıncı'dan görevi devraldı

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Ersin Tatar, törenle, Akıncı'dan görevi devraldı

 KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün düzenlenen törenle görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devraldı.

Saat 17.00’de  Cumhurbaşkanlığında yer alan devir töreni için Cumhurbaşkanlığına gelen Tatar'ı, Akıncı kapıda karşıladı. Tatar'a eşi Sibel Tatar, Akıncı'ya ise eşi Meral Akıncı eşlik etti.

Tören kıtasının selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile sürdü. Ardından Akıncı ve Tatar'ın biyografileri okundu.

 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmalarının ardından , Cumhurbaşkanlığı forsu gönderden indirilerek 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim edildi, yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar uğurladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tebrikleri kabul etti.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi  Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri, diğer yetkililer, davetliler ve aile fertleri katıldı.

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Etiketler; #Cumhurbaşkanı Ersin Tatar #4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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