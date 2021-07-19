Rumlar, Cumhurbaşkanı Tatar'ın twitter hesabını kapatmaya çalışıyor

Rumların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter’daki mavi onay rozetinin ‘kaldırılması’ için kampanya başlattığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bu yeni saldırının nedeni, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orjinal olduğunun bilinmesini sağlamak amacıyla kullanmakta olduğu mavi onay rozetidir. Twitter’a göre, mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın original, tanınmış ve aktif olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter hesabı Artalık 2011 tarihinden beri aktif ve 150,000’e yakın takipçisi bulunmaktadır” denildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter hesabında ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ olduğu belirtilirken, açıklamada, “Rumlar tarafından başlatılan ve bu onayın iptal istenen kampanya yazısında, KKTC Cumhurbaşkanı olarak yazılmasından “büyük rahatsızlık” duyulduğu ve bunun “provokasyon” sebebi olduğu iddia ediliyor. KKTC’nin “yasadışı bir ürün” olduğunu da iddia edilen kampanyada. “Uluslararası toplumun KKTC’yi asla tanımayacağı” da öne sürülüyor.” Ifadelerine yer verildi.