Resmi Gazete'den haberler

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinin sona ermesine ilişkin Cumhuriyet Meclisi kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay’ın Milletvekilliğinden Çekilme İsteminden dolayı Milletvekilliğinin Sona Ermesine İlişkin Karar, 6 Haziran’daki 23. birleşimde Cumhuriyet Meclisi’nde hazır bulunan 42 milletvekilinin kabul oyuyla alınmıştı.

-Sigortaların yükümlülüğü 300 bin

Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Mal Zararlarına ilişkin Yükümlülükler Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tüzük kapsamında sigorta şirketlerinin; tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalar için 300 bin TL’ye kadar olan mal zararlarına ilişkin yükümlülükleri karşılamasını içeriyor.

-Sigortalıların Kovid dönemi borçlanmaları

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Sosyal Güvenlik Kapsamında Sigortalı Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları İçin Covid-19 Pandemi Süresi Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2’yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

Kararnameye göre, uygulama 14 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki dönem için geçerli olacak.

-Resmi Gazete ücretleri arttı

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında Resmi Gazete fiyatları da açıklandı.

Buna göre, bir adet Resmi Gazete, 18,25 TL; 3 aylık abonelik 467 TL; 6 aylık abonelik 752 TL; yıllık abonelik 1255 TL ve tereke ilanı 219 TL olarak belirlendi.

-Belediye bütçeleri

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa, Beyarmudu, Lefke, Değirmenlik, Alayköy ve Gazimağusa belediyelerinin 2022 Yılı Mali Bütçesi’ni onayladı.

-Bakanlar Kurulu 11 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu çete faaliyetleri nedeniyle 11 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Resmi Gazete’de, söz konusu kişilerin Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu, KKTC'de örgütlenme, çete lideri, çete üyesi olma ve çete faaliyetleri nedeniyle kamu güvenliğini tehdit eden tutum ve davranışlar içerisinde bulundukları, ayrıca, listede 7’nci sırada yer alan Musa Muazu Makorari’nin, Muhaceret Dairesi kayıtlarına göre takriben 16 yıldır öğrenci izni ile ülkede kaldığı ancak öğrenciliğini ve/veya öğrenci izni ile ülkede kalmayı bahsi geçen faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla (paravan olarak) kullandığı, aynı şahsın birden çok suçu daha bulunduğu ifade edilerek söz konusu şahısların yasaklı göçmen ilan edildiği ifade edildi.

-UBP Parti Grubu’nun komitelerdeki görev değişiklikleri

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitede başkan olarak görev yapan Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle yerine Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinde üye olarak görev yapan Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler’inbBakan olması nedeniyle yerine İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Oluşturulan Dostluk Grubu Genel Kurulunda üye olarak görev yapan Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle yerine Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Oluşturulan Dostluk Grubu Genel Kurulunda faal üye olarak görev yapan Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle yerine Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu görevlendirildi.