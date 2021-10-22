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“Reset tuşuna basmalıyız”

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LTB Başkanı Harmancı, herkesin fakirleştiğine dikkat çekerek, "Gelecek inşası için 'reset' tuşuna basmaktan hiç çekinmemeliyiz" ifadelerini kullandı

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“Reset tuşuna basmalıyız”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dövizde rekor üstüne rekor kırılmasını eleştirdi.
Mehmet Harmancı’nın açıklaması şöyle:
“Düşünün ki oturduğunuz yerde 10 ay içerisinde 8 milyon dolar kaybediyorsunuz.
Bir yılda döviz bazında bütçede eriyen rakam tam 8 milyon dolar.
Diyeceksiniz ki dövizle ne işiniz var. Tüm hammadde ve alınacak emtialar dövize endeksli. Katran, çimento, yedek parça, mazot ve daha niceleri…
Herkes fakirleşiyor. Bunu engelleyebilecek uzun vadeli politikalar yok, dayanışma yok, doğru vergilendirme yok, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak yok, avanta bol, popülizm dorukta.
Değişim için sabırla ve inatla zor bir yolcukla da olsa toplumu dönüşüme inandırmak, pembe vaatler yerine bu zorlu yolculuğun sonunda çocuklarımıza belki daha dar ekonomik şartlarda ama kamusal hizmetlerin çok daha verimli, çok daha etkin ve çok daha adil paylaşımını öngören ve yağımızı doğru yemeklerle işleyeceğimiz bir gelecek inşaa edebilmek için RESET tuşuna hiç çekinmeden basmalıyız”
 
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