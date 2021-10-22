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Eko-Köy Büyükkonuk’a taşocağı izni

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Büyükkonuk Ayfodi tepesinde taşocağı izni verilmesi, çevre örgütlerini ayağa kaldırdı

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Eko-Köy Büyükkonuk’a taşocağı izni
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Yeşil Barış Hareketi, Çevre Koruma Vakfı (Çekova) ve Boğaz-Boğaztepe Kültür ve Çevre Koruma Derneği, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Büyükkonuk’un Ayfodi tepesine yeni bir taşocağı yapılmasına izin verdiği gerekçesiyle ortak bir açıklamada bulundu.
Çevre örgütleri, “Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yetkisini aştığı ve usulsüz bir biçimde izin verdiğini” savunarak, tüm makamları ve Orman Dairesi’ni göreve davet etti. 
Açıklamada, "Natura2000" ağı kapsamında potansiyel koruma alanı olarak listelenen “Eko-Köy” Büyükkonuk’a taşocağı izni verilmesi, çevre ve turizm açısından “büyük bir gaf olarak” nitelendirilerek, izne, Bakanlık müsteşarı imzasıyla farklı bir bölgenin 2018'deki şaibeli eski ÇED raporuyla onay verildiği iddia edildi.
İlgili şirketin, dağı adeta “işportada satarcasına” amacının dışında, yörede el altından kum-çakıl ürünü olarak pazarlayarak tükettiği de öne sürülen açıklamada, denetleme yapmadığı ve “katliam”ın devamına çanak tuttuğu gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı kınandı.
 “Çevre örgütleri olarak biz bu saldırıya kesinlikle izin vermeyeceğiz ve isyan eden yöre halkının yanında, çevreye duyarlı bütün yurtseverler olarak sonuna kadar direneceğiz” ifadeleri kullanılan açıklamada, dağın eteklerinde patlatma için hazırlık yapılmasının “yaklaşan felaketin habercisi” olduğu ifade edildi.
 
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