RDÜ KKTC Yükseköğrenim alanında bir ilki gerçekleştirdi

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 2018-2019 öğretim yılında başlayan ve henüz üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Almanya’nın önde gelen saygın akreditasyon kuruluşlarının başında gelen Foundation for International Business Administration Accreditation’ın (FIBAA) denetim sürecini başarı ile tamamladı. RDÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Alanında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları içerisinde henüz daha eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayalı sadece iki yıl gibi kısa bir sürede uluslararası bir denetim sürecinden geçen ilk üniversite oldu ve bir ilki gerçekleştirdi.

Denetlemenin ilk aşaması olan Özdeğerlendirme Raporu ile diğer destekleyici dokümanlarının Aralık (2019) ayında FIBAA’ya iletilmesi ve olumlu değerlendirilmesi üzerine ikinci aşama Yerinde Ziyaret ve Üniversite Yetkilileri ile Görüşme, 13-14 Mart 2020 tarihlerinde planlanmıştı. Ancak, söz konusu ikinci aşama, Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2-3 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmiş ve Zoom Plantforumu üzerinden gerçekleştirilen toplantılarla tamamlanmıştır.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Özdeğerlendirme Raporu ile destekleyici dokümanların uluslararası standartlarda yazıldığını ve birçok gelişmiş üniversitelerdeki kalite unsurlarının ve uygulamalarının Raprorlara yansıtılmış olmasının elde edilen başarılarda çok önemli rol oynadığını belirtti. RDÜ’nün kurulduğu ilk günlerden beri kurumsallaşma çerçevesinde yasal mevzuatlarını tamamlamalarının ve gerek Mütevelli Heyeti ve gerekse üniversite içerisindeki kurulların ve idarecilerin görev ve yetkilerinin belirlenmiş olması, üniversitedeki faaliyetlerin “Stratejik Çerçeve” ve buna dayalı stratejiler ve insiyatifler çerçevesinde yürütülmesi denetlemedeki başarıda önemli etkenler olmuşlardır.

Toplam 6 kişiden oluşan Denetleme Paneli’nin Başkanlığını Prof. Dr. Karin Breidenbach ve yöneticiliğini de FIBAA Akreditasyon Direktoru Bn. Viktoria Tischanski’nin yapmış olduğu, beş oturumdan oluşan ve son derece başarılı geçen toplantıların sonunda Panel Başkanı Prof. Breidenbach okuduklarından ve dinlediklerinden çok etkilendiklerini ve bilhassa “akademik ve sosyal öğrenci desteği”, “Uluslararası İlişkiler Ofisinin Çalışmalarını”, “Rektörün Öğrencilerle İlgisini”, “Öğretim üyelerinin motivasyonunu” çok takdir ettiklerini belirttiler. Söz konusu Zoom plantforumu üzerinden online olarak geçen toplantılara, Covid-19 Pandemisi nedeniyle henüz Kıbrıs’a gelemeyen İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Brookins ise Boston’dan internet üzerinden bağlanarak toplantılarda RDÜ’yü temsil ederek katkı koymuştur.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak elde edilen başarının rasgele olmadığını, 3 yıllık planlı ve programlı bir hazırlığın, zekice ve fedakarca çalışmanın ürünü olduğu ve kaliteli eğitim vermekle ilgili birçok unsurun; her ders ve program için her dönem sonunda değerlendirme raporlarının hazırlanması, genel öğrenci memnuniyet anketlerinin verilmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde tedbirler alınması, ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketlerinin verilmesi ve sonuçlarının öğrencilerle paylaşılması gibi uygulanmasının da RDÜ’de yer aldığını belirtti. Bütün bunların yanında RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, kendisinin 15 yıllık kalite güvence konularında birikim ve deneyimlerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları için 40’ın üzerinde üniversiteyi denetlemiş olması ve söz konusu denetlemelerde FIBAA adına 2 kez Beyrut Arap Üniversitesini denetlemiş olmasının da büyük etkisi olduğunu sözlerine ekleri.

FIBAA denetlemesi ile alınacak rapor neticesinde, RDÜ’nün sağlam temeller üzerinde kurulduğu ve Avrupa standartlarında kaliteli bir eğitim verdiği tescil edilecektir. Bu da RDÜ’nün diplomalarının tüm dünyada tanınmasına ve mezunların daha kolay iş bulmalarına katkıda bulunacaktır. Bilhassa, FIBAA’nın Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye’de denetleme yapmakla yetkilendirilen 3 uluslararası akreditasyon kurumundan bir tanesi olması alınacak olan akreditasyonun önemini çok daha fazla artırmaktadır.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, denetlemenin son gününde, kapanışta yapmış olduğu konuşmada, Hukuk, Uluslararası Hukuk, İşletme ve Bankacılık ve Finans Programları koordinatörleri başta olmak üzere, iki yıl boyunca, FIBAA akreditasyonu hazırlık döneminde, normal ders yükleri ile günlük çalışmalarının yanında büyük bir özveri ve çaba ile gerçekleştirilen bu başarıda emeği geçen akademik ve idari personele ve bu süreçte destek olan Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Rauf Denktaş’a teşekkür etti.