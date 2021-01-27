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Posta, Telekomünikasyon ve Trafik Dairelerinin Lefkoşa ve Girne vezneleri 3 şubat'a kadar hizmet verecek

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Posta, Telekomünikasyon ve Trafik Dairelerinin Lefkoşa ve Girne vezneleri 3 şubat'a kadar hizmet verecek
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Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve Trafik Dairesi’nin Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan veznelerinin, 3 Şubat tarihine kadar mesai günleri, 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve Trafik Dairesi’nin (Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi) Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan şubeleri, 3 Şubat 2021 tarihine kadar mesai günleri saat 09.00 ile 12.00 arasında hizmet verecektir” denildi.
Açıklamada, söz konusu dairelerinin vezne hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların, gerekli izni alarak evlerinden çıkmaları, veznelerde işlem yaparken maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaları çağrısında da bulunuldu.   
Bakanlık açıklamasında, araç seyrüsefer ve muayene harçlarının ise, Bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr üzerinden Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’ne girerek, kredi kartı ile ödenebileceği bildirildi.
 

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