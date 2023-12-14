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Babaliki sevenlerini yasa boğdu

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Babaliki sevenlerini yasa boğdu
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Aslen Kaleburnulu olan, Gazimağusa Suriçi bölgesinin tanınmış simalarından, bir zamanlar Babaliki isminde Züccaciye (çocuk araç gereçleri) dükkanı işleten, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliği de yapmış olan Ali Babaliki bugün vefat etti.
Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki’nin babası olan Ali Babaliki’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Babaliki’nin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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