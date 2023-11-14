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Polisten yol uyarısı

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Polisten yol uyarısı
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 Yağışlı hava, ülkenin değişik bölgelerinde etkili oluyor. Polis, Esentepe-Tatlısu ana yolunda Bahçeli bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle, dağdan yola çamurlu su taşındığını ve yolda su birikintileri oluştuğunu duyurdu.
Polis Basın Subaylığı, bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
 
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