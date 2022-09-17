Polisten yol uyarısı

Polis Basın Subaylığı, KKTC Bisiklet Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından yarın, Güzelyurt-Lefke çift şertitli Anayolu’nun, Güzelyurt Trafik Işıkları Kavşağı ile Doğancı Kavşağı arasında, bisiklet zamana karşı ve otomobil drag yarışları düzenleneceğine dikkat çekerek, saat 08:00’den itibaren trafik akışının eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacağını açıkladı.
Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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