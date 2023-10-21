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Polisten “sosyal medya üzerinden kimseyle kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın” uyarısı

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Polis, tanıdık bile olsa emin olmadan, sosyal medya uygulamaları üzerinden kimseyle kimlik ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

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Polisten “sosyal medya üzerinden kimseyle kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın” uyarısı
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Konuyla ilgili açıklamada, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından çalınan sahte hesaplarla, çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya ve özellikle yaşlı şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye devam edildiğine işaret edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son olarak bir facebook kullanıcısı tarafından, çalınan sahte hesapla dolandırmak kastıyla messenger uygulaması üzerinden çaldığı facebook hesabındaki bir arkadaşına “CarrefourSA Alış Veriş Çeki” çeki kazandığı yönünde sahte mesaj göndererek, yaşlı bir şahsın “Kimlik ve Kredi Kartı Bilgilerini” aldıktan sonra, bahse konu şahsın banka hesabından yüklü miktarda parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Halkımızın ve özellikle yaşlı kesimin benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, tanıdığı bir şahıs olsa bile emin olmadan, kimlik ve/veya kredi kartı bilgilerini sosyal medya uygulamaları üzerinden kimseyle paylaşmamaları ve bu konuda özellikle aile büyüklerini uyarmaları önemle rica olunur”
 
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