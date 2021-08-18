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Poliste üst kademe atamaları yapıldı

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Poliste üst kademe atamaları yapıldı
Polis Genel Müdürlüğü’nde terfilerin yanı sıra yeni nakil ve atamalar gerçekleşti.
İşte yapılan yeni atamalar:

Polis Müdürü: Sıtkı Erkıvanç PGM Polis Okulu Müdürlüğünden PGM Trafik Müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Ahmet Beşerler Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Kasım Kuni PGM Özel Harekat Müdürlüğünden İskele Polis Müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Kaan Resa Saçar Girne Polis Müdürlüğünden PGM Polis Okulu Müdürlüğüne (Müdür)

Polis Müdürü: Hüseyin Kadir Çete Lefkoşa Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne (Müdür)

 Polis Müdürü: Gökay Karagil İskele Polis Müdürlüğünden Girne Polis Müdürlüğüne (Müdür)

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