Poliste üst kademe atamaları yapıldı

İşte yapılan yeni atamalar:
Polis Müdürü: Sıtkı Erkıvanç PGM Polis Okulu Müdürlüğünden PGM Trafik Müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Ahmet Beşerler Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Kasım Kuni PGM Özel Harekat Müdürlüğünden İskele Polis Müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Kaan Resa Saçar Girne Polis Müdürlüğünden PGM Polis Okulu Müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Hüseyin Kadir Çete Lefkoşa Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne (Müdür)
Polis Müdürü: Gökay Karagil İskele Polis Müdürlüğünden Girne Polis Müdürlüğüne (Müdür)