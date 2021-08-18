"Tahribatın sorumluluğu tamamen Çevre Koruma Dairesi’ndeki ÇED şubesinindir"

Biyolog ve Doğa Rehberi Tuğberk Emirzade, Girne'de yapımına başlanan ancak Mahkeme kararıyla yapımı durdurulan fakat büyük bir doğa tahribatına neden olan Güven Yapı sitesi ile ilgili çevre açısından yapılan tahribatın sorumluluğunun tamamen Çevre Koruma Dairesi’ndeki ÇED şubesinin görevini yapamamasından klaynaklandığını vurguladı.

Tuğberk Emirzade'nin bugün konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

Girne’de 105 konutluk site yapılması planlanan bölgede büyük bir doğa tahribatı gerçekleşti. Tamamen doğal bitki örtüsü ile kaplı olan bir alan kazılarak derin bir yara açıldı.

Arazinin tahsisi ve kimin kullanımına verildiği ile ilgili sıkıntılar bir tarafa, çevre açısından yapılan tahribatın sorumluluğu tamamen Çevre Koruma Dairesi’ndeki ÇED şubesinin görevini yapamamasından dolayıdır. ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporunun amacı bir projenin çevre üzerinde olumsuz etkilerini belirlemek ve bu etkileri minimum düzeye indirmek için gerekli önlemleri ortaya koymaktır.

Bu rapor ışığında projenin değerlendirmesini ÇED şubesi yaparak projeye çevre açısından “olumlu” veya “olumsuz” görüşü verir. Şimdiki durumda ÇED şubesinin eleman eksikliği, uzmanlık eksikliği ve denetim kapasitesinin yetersizliğinden dolayı ÇED şubesi görevini yapamaz durumdadır.

Ne ÇED raporlarının geçerliliğini saptayabilmekte, ne de daha sonra projelerin ÇED raporuna göre uygulandığını kontrol edebilmektedir.

Artan yapılaşmaya paralel olarak bu birimin kapasitesinin geliştirilmesi gerekirdi. Çevreye duyarlı, çevreyi koruyarak şekilde bir projeyi tasarlamak ve uygulamak mutlaka daha meşakkatli ve maliyetlidir. Ama şimdiki gibi bir projenin uygulama aşamasında ara emri alınıp birçok kişiyi mağdur ederek tamamen durdurulması daha mı iyi oldu?

ÇED raporlarının amacına uygun hazırlandığını, ve daha sonra projeyi uygulayan kurumun, ÇED raporuna uyup uymadığını, çevreyi korumak için gerekli önlemleri alıp almadığını denetleyebilecek bir ÇED şubesi / komitesi yaratılmadıkça bu sorunlar yaşanmaya devam edecek.

Sorumluluk ÇED Şubesindeki insanlarda değil. Burada kim suçlu diye birilerini hedef göstermek zor. Agatha Christie’nin Orient Express romanındaki Ratchett adındaki adamın öldürülmesi gibi. Ratchett 12 bıçak darbesi sonucu ölmüştü. Ama ortada katil yoktu çünkü tek başına ölümcül olmayan 12 bıçak darbesi 12 farklı kişi tarafından yapılmıştı.