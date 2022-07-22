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Polis teşkilatından Onkoloji Servisi'ne anlamlı bağış

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Polis teşkilatından Onkoloji Servisi'ne anlamlı bağış
Polis Genel Müdürlüğü tarafından, tüm polis mensuplarından gönüllülük esasına göre toplanan bağışlar ile satın alınan monitör, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi yetkililerine teslim edildi.
Onkoloji Servisine bağışlanan monitör, hastaların takibinde yaşamsal değer ve bulgularının izlenmesinde kullanılacak.
Onkoloji Servisi yetkilileri sağlığa yapılan her katkının, insana yapılan bir katkı olduğunu ve büyük önem taşıdığını belirterek Polis Teşkilatına bu anlamlı bağışları nedeniyle teşekkür etti.
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