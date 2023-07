Polis Genel Müdürlüğü ile DAÜ arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü’nde görevli personelin kişisel eğitim seviyesini yükseltmek ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bugün Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.



PGM’den yapılan açıklamaya göre, üç yıl süreyle geçerli olacak protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Doğu Akdeniz Üniversitesi adına DAÜ Rektörü Prof Dr. Aykut Hocanın imza koydu.

İmza töreninde, PGM-I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa da hazır bulundu.



Kuni



Polis Genel Müdürü Kasım Kuni konuşmasında, polis mensuplarının kişisel gelişimi için tanıdıkları fırsattan dolayı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkür ederek, protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Polis teşkilatı olarak eğitime ayrı önem verdiklerini ifade eden Kuni, DAÜ’nün sunduğu eğitim fırsatlarının polis mensuplarının eğitim seviyesini yükseltmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Kasım Kuni, her alanda iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.



Hocanın



DAÜ Rektörü Prof Dr. Aykut Hocanın ise, KKTC’nin ilk ve köklü üniversitesi olarak tüm devlet kurumlarına olduğu gibi Polis Genel Müdürlüğü’ne de eğitim konusunda katkı yapmalarının sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Polis Genel Müdürlüğü personelinin eğitimi yanı sıra her alanda polis teşkilatına katkı koymaya hazır olduklarını kaydeden Hocanın, polisin, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne özellikle güvenlik alanında yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Hocanın, protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını diledi.

Protokol, eğitim programlarına başvuran Polis Genel Müdürlüğü personelinden 10 kişiye tam burslu eğitim, ayrıca tüm personele, eşlerine ve çocuklarına lisans, yüksek lisans ve doktora programları ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılmasını kapsıyor.

Ayrıca DAÜ tesislerinin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve tesislerde önleyici güvenlik tedbirlerinin alınması konularında, DAÜ akademik ve idari personeli ile iş birliği yapılarak, eğitimlerine yardımcı olunacak.