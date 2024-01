Polis Genel Müdürlüğü, araç filosunu güçlendirdi

Polis Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla araç filosunu güçlendiriyor… Türkiye tarafından hibe edilen toplam 12 araç ve çeşitli malzemeler törenle PGM’ye teslim edildi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kardeşlik hukuku olduğunu ve bir karşılığa dayanmadığını vurguladı. Büyükelçi, “Geleceğimiz bir” dedi.





Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile finanse edilerek, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi kanalıyla satın alınan araçlarla, araç filosunu güçlendirdi.

Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, PGM’ye, 7 adet panel van tutuklu sevk aracı, 2 adet çift kabin arazi aracı ve 1 adet suv tipi cip araç olmak üzere toplam 10 adet araç teslim edildi.

Törende ayrıca, polisiye olaylara ilk müdahalede ve kriminal olayları incelemede kullanılmak üzere, 2 adet polis motosikleti ile motosiklet sürücü kıyafeti, laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne hibe edildi.

Törene, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Zafer Zaifer, TC EGM Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Büyükelçilik İçişleri Müşaviri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz ve PGM’den yetkililer katıldı.

Tören, saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve konuşmaların ardından araçların teslimi, tanıtımı ve göreve uğurlanmasıyla tamamlandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nde yer alan Araç ve Malzeme Teslim Töreni’nde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu araç anahtarlarını, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye teslim etti.

KUNİ

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, törende yaptığı konuşmada, Polis Genel Müdürlüğü’nü (PGM) günün koşullarına uygun, daha modern ve çağdaş hale getirmek amacıyla hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile satın alınan ve hibe edilen araç, motosiklet ve kriminal malzemelerin, teşkilatın envanterine ve araç filosuna dahil edildiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımlarıyla finanse edilerek, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği ofisi kanalıyla satın alınan; 7 adet panel van tutuklu sevk aracı, 2 adet çift kabin arazi aracı ve 1 adet suv tipi cip araç olmak üzere toplam 10 adet aracın PGM araç filosuna dahil edildiğini ifade eden Kuni, ayrıca polisiye olaylara ilk müdahalede ve kriminal olayları incelemede kullanılmak üzere, 2 adet polis motosikleti ile motosiklet sürücü kıyafeti ve kriminal olaylarda kullanılmak üzere, laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemelerinin Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, PGM’ye hibe edildiğini söyledi.

İki polis teşkilatı arasındaki iş birliğinin gerçekleşmesiyle ilgili, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz ve Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Özer Korkmaz’a da teşekkür eden Kuni, şöyle devam etti:

“Polis Genel Müdürlüğü’nü, başta eğitimli ve alanında uzman personel olmak üzere, araç - gereç ve teknik donanımla çağın gereklerine uygun olarak donatarak, gelişmiş dünya ülke polis teşkilatları ile yarışır hale getirmek öncelikli görevlerimiz arasındadır.

KKTC PGM olarak bizler bu konuda çok şanslıyız. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi anavatanımız, emniyet genel müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumları ile her koşulda yanımızda olmaya devam ederek, halkımızın huzur ve güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması ve polis teşkilatının güçlenmesi için her türlü katkıyı bizden esirgememektedir.

Güçlü ve donanımlı bir polis teşkilatının varlığı, halkın huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Güçlü polis demek, güçlü bir devlet ve refah içinde girişimci bir halk demektir. Bu anlayışla ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan başta polis genel müdürlüğü olmak üzere devletin tüm kurumlarının güçlü bir alt yapıya kavuşması, egemenliğimizin göstergesi ve devletimizin gücünü temsil etmektedir.”

Polis Genel Müdürü Kuni, PGM’ye, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile TC Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu büyük katkıdan dolayı Büyükelçi Metin Feyzioğlu’na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a, Büyükelçilik Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Başkanı Ömer Cihan’a, TC Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’a ve Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz’a teşekkür etti.

Kuni, satın alınan ve hibe edilen araç, motosiklet ve kriminal malzemelerin teşkilata ve devlete hayırlı olmasını da temenni etti.



YILMAZ



Törende konuşan TC EGM Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da, KKTC ile iş birliğini en üst düzeye taşımak amacıyla her zaman işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

KKTC ile ikili güvenlik iş birliği kapsamında personel takviyesi yanında çeşitli iş birlikleri yaptıklarını belirten Yılmaz, hibe ve teknik altyapı yanında yeni güvenlik iş birliği anlaşması için de çalışma yapıldığını belirtti.

Yılmaz, polisin görünürlüğünü artırmak ve olaylara hızlı intikali amacıyla ve Türk polisi yunus timleriyle yakalanan aynı başarıyı KKTC’de de yakalamak amacıyla 2 yunus motosiklet kıyafet ve teçhizatının da hibe edildiğini, bunun yanı sıra sürüş eğitimi de verildiğini anlattı.

Yılmaz, bundan sonraki süreçte de iş birlikleri ve eğitimlerin süreceğini imkan çerçevesinde desteklerin her zaman devam edeceğini vurguladı.



BÜYÜKELÇİ FEYZİOĞLU



TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kardeşlik hukuku olduğunu ve bir karşılığa dayanmadığını kaydetti.

Aradaki ilişkilerin ortak hayale ve geçmişe dayandığını ifade eden Feyzioğlu, “Geleceğimiz bir” dedi.

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yönelik vizyonunun menfaatsiz birlikte olmaya dayandığını, bu strateji çerçevesinde de ezelden beri var olan kardeşlik hukukunu geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları çerçevesinde sürdürülen çalışmaların güzel bir örneğini bugün gördüklerini ifade eden Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin desteğiyle Türk polisinin katlılarıyla KKTC polis teşkilatının altyapısının geliştirildiğini söyledi.

Feyzioğlu, Türk polisinin, KKTC polisinin, korkusuz gözü pek vicdanlı çalışkan disiplinli olduğunu kusursuz iş birliğinin süreceğini vurguladı.

Polis teşkilatının kusursuz olması gerektiğini, bir dakika çalışmama lüksü olmadığını ifade eden Feyzioğlu, bu doğrultuda çalışan polis teşkilatının her bir bireyini tebrik etti.

Feyzioğlu, PGM’ye 15 adet binek araç ihalesinin tamamladığını ve 120 gün içinde KKTC halkının hizmetine sunulacağını da söyledi.

Polis Genel Müdürlüğü binası tadilatı, Gönyeli polis karakolu yenilenmesi, araç bakım onarımlarının yapıldığını ifade eden Feyzioğlu, araç gereç altyapısının geliştirilmesi ve geleceği yakalamak için de çalışıldığını belirtti.

Trafikte de teknik altyapının geliştirildiğini ifade eden Feyzioğlu, trafikte gece gündüz zor şartlarda görev yapan memurları tebrik etti.

İtfaiye Genel Müdürlüğü’ne ciddi katkıların yapıldığını, halkın güvenliği için donanımın artırılacağını ifade eden Feyzioğlu, görevde 1 yılını tamamladığını ve buraya gelirken içindeki bağlılık ve aşkın, milli davaya ülkeye bağlılığının, bu başarıları sağladıkça misliyle arttığını söyledi ve herkese teşekkür etti.