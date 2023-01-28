TDP ve Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütü, İskele’de mahkeme önünde cinayeti protesto etti. Eylemciler “Duruşma salonunda kimse gözyaşına hakim olamadı, polis ağladı, biz ağladık, böyle vahim bir cinayet olamaz” diyerek, zanlının hak ettiği cezayı almasını istedi

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ yeniden mahkemeye çıkarılırken, TDP ve Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütü, duruşma öncesi mahkeme önünde döviz açarak cinayeti protesto etti.

Dövizlerde “Kadın cinayetleri politiktir”, Tacize, şiddete karşı güvenli yasa istiyoruz”, “Bu ülkede kadın katliamı var”, Her yerde istismar, taciz, meclis uyuma,” “Katledilen kadınlar isyanımızdır” ve “Ataerkil adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Duruşmanın ardından Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütlenme Sorumlusu Sevgül Uzkan açıklama yaparken, TDP’den Ece Balcı da partisi ve Bağımsızlık Yolu adına ortak basın açıklaması okudu.

Sevgül Uzkan, maktulün olay sadece çekiç darbesiyle sınırlı kalsa yaşayacağına ilişkin otopsi raporuna dikkat çekerek, “Duruşma salonunda kimse gözyaşına hakim olamadı, polis ağladı, biz ağladık, böyle vahim bir cinayet olamaz” dedi.

Uzkan, zanlının hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek, yıllardır bekleyen 'Ev İçi Şiddet Yasası'nın' bir an önce çıkması için milletvekillerine çağrı yaptı.

BALCI: "ACIYI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ... HELİNLERİN YAŞAMASI İÇİN MÜCADELE SÜRECEK"

Ece Balcı da okuduğu basın açıklamasında bir kadın, bir anne, bir baba olarak Helinlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurguladı

Helin’in katil zanlısına hak ettiği cezanın verileceğine inandıklarını ve adalete güvendiklerini söyleyen Balcı, kadın cinayetlerinin politik olduğunu savundu.

Balcı, “Politikacı eğer ödevini yerine getirmezse toplumda yaşanan infialler onun notunu belirler. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği adına hiçbir icraat yapmamış siyasiler, tacizlerin, kadın cinayetlerinin failidirler.” ifadelerini kullanarak, bir tacizin daha cinayetle sonlandığını, ülkenin dört bir yanında tacizlerin devam ettiğini, Helinlerin yaşaması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

