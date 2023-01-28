Arkadaşları, Helin için eylem yapacak

Hunharca bir cinayete kurban edilen 16 yaşındaki Helin’in arkadaşları, "Helinler Ölmesin Diye" sloganıyla eylem yapacak

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesinin ardından eğitim gördüğü Gazimağusa Meslek Lisesi Öğrencileri, “Helinler ölmesin diye” eylem düzenliyor. Gazimağusa Meslek Lisesi Öğrencileri’nin organize ettiği eylemin 31 Ocak Salı günü saat 11.00’de okul önünde yapılacağı açıklandı. Eylemle ilgili yapılan afişte “İsyanımız var”, “Flört şiddetine son!”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz”, “Helinler ölmesin” pankartlarını taşıyan öğrenci topluluğu yer aldı. İskele'deki bir inşaat alanında önceki Çarşamba sabahı canız bedeni bulunan Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencisi Helin, önceki gün Gazimağusa'da toprağa verilmiş; cinayetle ilgili bir kişi tutuklanmıştı.