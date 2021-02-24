Pilli yüzünden birçok insan öldü

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, Ali Pilli için “Başarılı olmadı. Aksine onun ve hükümeti yüzünden birçok insan öldü” dedi





Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, görevden alınan Ali Pilli’nin “kahraman” olduğuna yönelik yaratılan algının, UBP’nin 'kirli iç politik oyunları olduğunu' ifade etti.

Besim’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Öncelikle yeni gelen Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel’e başarılar dilerim, görevi devreden Dr. Ali Pilli’ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.

Her gelen Sağlık Bakanı mutlaka bir şeyler yapmak ister ve giden de ille ki bunun için uğraşmıştır.

Şu anda yaratılmaya çalışılan “giden kahramandı” algısı sadece ve sadece sağlığa, toplum sağlığına zarar veren UBP’nin kendi iç kirli politik oyunlarından başka bir şey değildir. Üzgünüm ama giden tıpkı UBP hükümeti gibi başarılı falan değildi. Başarılı olsaydı

-bu ülkede günde 3000 test yapılmazdı.

- düzgün hızlı ve adaletli bir aşı programı olurdu.

- sağlık çalışanları ve sağlık sistemi bu kadar perişan ve yorgun olmazdı.

- 2020 yazında yüksek öğrenim güvenli programlanırdı.

- Turizm programlanırdı.

- vakaları patlatıp, acilen kapanmazsak insanlar ölecek dediğimiz gün halka şov yapan bakanlar kuruluna başka konuşan bir sağlık bakanı olmazdı.

Sayın Ali Pilli başarılı falan olmadı. Aksine onun ve hükümeti yüzünden birçok insan öldü.

Şimdi zaman; bu hükümetten hiç umudum olmasa da; en azından erken seçime kadar gelen yeni sağlık bakanına destek olup taşındığımız bu kaos noktasından çıkmaya çalışmaktır. Çünkü söz konusu olan sağlıktır ve gidecek canlandır.

Bilmek zorundayız ki toplumun yüzde 70’i aşılanmadan sağlıklı bir açılım olamaz. Bu yüksek öğrenim için de turizm için de geçerlidir.

O zaman acilen 300 bin insanı aşılamak zorundasınız. Sağlık Bakanlığının şu anda konsantre olması gereken en önemli nokta budur. Aşı bulmak. Yerel yönetimlerle sağlıklı hızlı düzgün bir aşı programı uygulamak. Aşı bulunursa 1 ayda bu hedef tutturulabilir. Sonrasında gelecek kişileri de mutlaka aşılı kabul etmek.

Ve diğer sektörleri şimdiden programlı bir şekilde ayağa kaldırmak için organize olmak.

Ben diyorum ki; bırakın artık balondan kahramanlar uçurmayı da gerçek dünyayla yüzleşin. Aşı bulun, aşı yapın.”

