Petrol sızıntısı bu gece yarısından yarın akşam üzerine kadar tehlike yaratabilir

İHA’ların gözlemlerinde hiçbir kirliliğe ratlanmadığını aktaran Amcaoğlu, bu gece yarısından yarın akşam üzerine kadar rüzgarın yönü nedeniyle tehlike ortaya çıkabileceğini belirtti

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) bugün gerçekleştirdiği gözlemlerde, petrol sızıntısı kaynaklı hiçbir kirliliğe rastlanmadığını açıklayarak, bu gece yarısı ile yarın akşam üzeri arasında 12 saatlik sürede kuzey ve doğudan esmesi beklenen rüzgarın tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi veren Amcaoğlu, İHA’ların bugün havalanarak, gözlem yaptığını aktardı.

İHA’ların gözlemlerinde hiçbir kirliliğe ratlanmadığını aktaran Amcaoğlu, bu gece yarısından yarın akşam üzerine kadar rüzgarın yönü nedeniyle tehlike ortaya çıkabileceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesinin tahminine göre, bu gece yarısı ile yarın akşam üzeri arasında 12 saatlik bir sürede rüzgarın kuzey ve doğudan eseceğini anlatan Amcaoğlu, bunun da petrolun ülke kıyılarına hareket etmesine neden olabileceğini vurguladı. Amcaoğlu, ardından tahminlere göre rüzgarın yine kuzey ve batı yönünden esmesiyle riskin azalacağını belirtti.