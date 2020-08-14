PCR affı iddiasına yalanlama

AKP eski milletvekili Metin Külünk ve akrabalarından oluşan dört kişilik gruba, “uçuş öncesi PCR Testi” kuralını ortadan kaldırarak, yazılı talimatla ülkeye giriş izni verildi. Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerin son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkeye kabul edildiklerini bildirdi

Türkiye’de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili Metin Külünk ve akrabalarından oluşan dört kişilik gruba, “uçuş öncesi PCR Testi” kuralını ortadan kaldırarak, yazılı talimat ve ayrıcalıkla ülkeye giriş izni verildi.

Sağlık Bakanlığı onayı ile verilen giriş izni için bir de belge hazırlandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün ‘e imzasını’ taşıyan belgede AKP Milletvekili Metin Külünk ve beraberindeki Amire Zehre Gül, Şaziment Tuba Külünk ve Semra Külünk’ün “PCR testi tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye giriş izni” verildiği yazıldı.

5 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı belgesinde söz konusu kişilerin Kuzey Kıbrıs’a Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan 5 Ağustos 23.35’te uçakla gelecekleri ve adaya 6 Ağustos 01.05’te inecekleri de not edildi.

Belge ile söz konusu izin için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün de “bilgilendirildiği” belirtildi.

“Çok ivedi” denilerek hazırlan izin karar belgesinin 5 Ağustos tarihinde yani uçuşun gerçekleşeceği günde hazırlanması da dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, özel izinle gelen bazı kişilere PCR testleri konusunda ayrıcalık yapıldığının doğru olmadığını belirtti.

Söz konusu kişilerin son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkeye kabul edildiklerini kaydeden Bakanlık, “PCR testinden muaf tutulmaları söz konusu değildir” açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı basına yansıyan bazı kişilere ülkemize gelişlerde PCR testi ayrıcalığı yaptıkları konusunda yer alan iddialara yanıt verdi ve “Söz konusu kişiler son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkemize kabul edilmişlerdir.

Ülke kategorilerine göre yapılan uygulamalarla ve hangi koşullarda özel izin verildiğiyle ilgili bilgilerin de yer aldığı Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülkelerin risk guruplarına göre dağılımları yapılarak ülkeler 3 gruba ayrılmıştır.

Ülkeye girişlerde uygulanacak olan kurallar kurulumuzca belirlenmiştir. Buna göre A kategorisinde bulunan ülkeler Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelirken son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir.

B Grubu ülkelerden gelişlerde ise 3. 5. Gün (72-120 saatlik) negatif PCR testlerini belgelemeleri 2. PCR testinin de giriş noktalarında yaptırılmak üzere ülkeye girişleri kabul edilmektedir.

C grubu ülkelerden gelenlere ise buna ek olarak 14 günlük karantina şartı getirilmiştir.

B grubunda yer alan ülkelerden gelecek olan kişilerin önem arz eden acil durumlar, zaruri olan iş takipleri ve ağır hastalık gibi insani konularda bakanlığımıza önceden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu durumda uçağa kabulleri için gereken 3. ve 5. günlük PCR testlerine uygun olmamaları halinde ek önlemler alınarak mutlaka PCR testlerinin yapılması ve negatif koşulu aranmaktadır.

Özel izinle ülkemize gelen kişilere de 2. PCR testi uygulaması uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda bakanlığımızca değerlendirilme yapılarak özel izin verilmektedir.

Yani söz konusu kişiler son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkemize kabul edilmişlerdir. PCR testinden muaf tutulmaları söz konusu değildir.”

