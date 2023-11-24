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Pazı, ıspanak ve maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

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Pazı, ıspanak ve maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi 17-23 Kasım 2023  tarihleri arasında gerçekleştirdiği ithal ve yerli sebze ve meyve denetim sonuçlarını açıkladı. Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Kalıntı Limitleri”ne  göre değerlendirildi.
Buna göre, ithal ürünlerde 31 numuneden tümü de temiz çıktı. İthal sebze ve meyvelerde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.
Yerli ürünlerde ise, 13 numuneden 10’u temiz çıkarken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne  rastlandı.
Açıklamaya göre, Tepebaşı köyü sakini Nihat Aydın’a ait ıspanak ve pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.
Tepebaşı köyü sakini Ahmet Çakır’a ait maydanozda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.
 
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