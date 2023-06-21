Pastacılar Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Ülkemizde önemli bir sektör olan pasta, tatlı ve yemek yapımıyla uğraşan pastacılar ile aşçılar 2023 yılı başında başlatmış oldukları dernekleşme çalışmalarını tamamlayarak ilk olağan genel kurulunu da gerçekleştirdi. Lefkoşa Kaymakamlığı’na yapılan dernek müracaatı neticesinde Pastacılar Derneği Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından 9 Mart 2023 tarihinde tescillendi. Dernek, pasta şefleri Mustafa Kavuk, Ersin Demir, Doğan Uçar, aşçı Olcay Keçeli ve baklavacı ustası Cemal Tekir tarafından kuruldu.

OLAĞAN GENEL KURUL 11 HAZİRAN’DA YAPILDI

Tescillenerek kuruluşunu yapan Pastacılar Derneğin ilk Olağan Genel Kurulu 11 Haziran 2023 tarihinde saat17,00'da Dernek merkezi olan Ortaköy’deki binada yeterli çoğunluk sağlanmasıyla yapıldı.

Toplantıya 27 üyeden 19 kişi katılırken, açılış konuşmasından sonra yönetim kurulu heyeti seçimine geçilerek Pastacılar Derneği’nin ilk yönetim kurulu heyeti oluşturuldu.

Yönetim Kurulu Heyeti şu şekilde oluştu:

1- YÖNETİM KURULU BAŞKAN Mustafa KAVUK

2- AS. BAŞKAN Ersin DEMİR

3- GENEL SEKRETER Olcay KEÇELİ

4- SAYMAN Cemal TEKİR

5- BAŞKAN YARDIMCISI Doğan UÇAR

YÖNETİM KURULU ASIL

1- Levent GÜNEŞ

2- Erkan TURHAN

3- Murat KAVUK

4- Mehrdad MAHMOUDABADI

5- İsa TOPALOĞLU

YÖNETİM KURULU YEDEK

1- İdris Üzeyir ŞAHBUDAK

2- Ümit POYRAZ

3- Osman CEYLAN

4- Mesut ÖLMEZ

5- Adem BALCI

DENETİM KURULU ASIL

1- Furkan Saygın AKKAYA

2- Uğur Baran PEKER

3- Mehti MAHMOUDABADI

DENETİM KURULU YEDEK

1- Ahmet ERDOĞAN

2- Mustafa Emin GÖKÇEN

3- Zafer KOG

DİSİPLİN KURULU ASIL

1- Veli ATA

2- Ali İhsan SULAR

3- Cuma EREN

DİSİPLİN KURULU YEDEK

1- Dilem AKÇABA

2- Ali AYAZTEKİN

3- Enes KİRACI