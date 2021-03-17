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Park bütçesi Saray'a mı harcanıyor?

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa'ya hayat verecek park projesine yönelik ayrılan kaynağın Saray için kullanılacağını söyleyip bunu eleştirdi

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Park bütçesi Saray'a mı harcanıyor?
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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapılmasının planlandığı Kermiya bölgesine geçtiğimiz yıllarda ‘kent parkı’ yapılmasının planlandığına dikkat çekti ve “Lefkoşa’nın ihtiyacı olan kent parkıdır” dedi.
Harmancı’nın açıklaması şöyle:
“Kermiya (Metehan) bölgesinde Meclis başkanı Sn. Sibel Siber döneminde park yapılma amacı ile Meclis başkanlığına aktarılan arazi için hatırlayacaksınız 4. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı park yapımı için ciddi çalışmalara sergilemiş hatta ortaya ciddi bir projede konulmuş ve buraya yaklaşık 14 Milyon Tl’lik bir yatırım ile içerisinde doğal yürüyüş alanları, göl ve açık hava gösterilerinin yer alabileceği bir amfi tiyatro da tasarlanmıştı.
Geçen hafta yaşanan tartışmalardan anlaşılıyor ki aynı bütçe ile buraya bir Cumhurbaşkanlığı sarayı planlanıyor.
Böyle bir dönemden geçerken bu ve benzeri taleplerin ne kadar doğru olduğu bir yana, rutin bir zamanda çok daha fonksiyonel bir yeri Cumhurbaşkanlığı talep edebilir ama bilinmelidir ki Lefkoşa’nın ihtiyacı tam da geçen yıllarda üzerinde uzlaşıldığı gibi bir kent parkıdır.
El birliği ile daha fonksiyonel bir bina arayışına girelim, hatta yer bulunup mevcut Cumhurbaşkanlığı binasını bir müze haline getirelim bunların tümü tartışılabilir ama bahsi geçen alana yapılması gereken bir parktır bunun için birlikte mücadele edelim.”
 
 
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