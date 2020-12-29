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Yaşam hediyesi

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Rum lider Anastasiadis dün sabah Covid-19 aşısı oldu ve aşıyı “yaşam hediyesi” olarak nitelendirdi

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Yaşam hediyesi
 
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün sabah Covid-19 aşısı oldu.
Anastasiadis’in vatandaşları teşvik etmek için dün sabah 9.30 sıralarında Latsion Sağlık Merkezinde Covid-19’a karşı geliştirilen aşıyı yaptırdığını bildiren Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, aşıyı bir yaşam hediyesi olarak nitelendirerek, bu gelişmeden ötürü memnun olduğunu belirttiğini aktardılar.
Öte yandan Güney Kıbrıs ve Avrupa’nın tümünde önceki gün tarihi bir gün olduğu, çünkü Covid-19’a karşı aşılamanın başladığı haber verildi.
Politis gazetesi “Karanlığın Ardından Sıra Aşı da” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığının aşılama programının önceki gün başladığı ve ilk aşıların hastane çalışanları ile huzurevlerinde yapıldığını yazdı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a Pfizer/BioNTech şirketine ait 9 bin 500 aşının geldiğini ve hafta içerisinde daha fazla aşı gelmesinin beklendiğini yazan gazete, yapılan öngörüler temelinde, Rum kesiminin Ocak ayı sonuna kadar AB aracılığıyla satın alınan aşıların yüzde 28’ini teslim alacağına işaret etti.
İlk ay içerisinde sağlık çalışanları, huzurevlerinde kalan kişiler aynı zamanda risk gruplarına mensup kişilerin aşılanacağını yazan gazete, Lefkoşa’da Rum kesiminde ilk aşılanan kişinin Melathron huzurevinde kalan 84 yaşındaki Andreas Raunas olduğunu ifade etti.
Raunas’ın ardından 88 yaşındaki bir kadının da aşılandığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Güney Kıbrıs’ta önceki gün aşılamanın başlaması dolayısıyla verdiği mesajında, Avrupa’yla eş zamanlı olarak aşılamanın başlamasının bu kutsal günlerde sahip olabilecekleri en iyimser mesaj olduğuna işaret etti.
Aşılamanın Limasol’daki “Panaya” huzurevinden başladığını ve personel ile huzurevinde kalanların ilk 45 dozu aldığını yazan gazete, huzurevinde ilk önce Dr. Anastasios Tsiftis’in aşılandığını belirtti.
Lefkoşa Rum kesiminde ise aşılamanın “Melathron” huzurevinde başladığını yazan gazete, “Mağusa” bölgesindeki referans hastanesinde ön saflarda çalışan personelin de önceki gün aşılandığını kaydetti.
 
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