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Pakdel "Kıbrıs Türk halkının bir parçası olarak hissettim"

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Pakdel "Kıbrıs Türk halkının bir parçası olarak hissettim"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremde Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı şampiyon melekleri resmeden İranlı ressam ve karikatürist Alireza Pakdel’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, deprem dolayısıyla kaybedilen şampiyon meleklerin acısını ve yaşanılan felaketi, çizdiği anlamlı eserle kağıda döken ressam ve karikatürist Alireza Pakdel’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, güzel  bir eser ortaya çıkardığı için kendisini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu eserin, yaşanılan acılar içerisinde Kıbrıs Türk halkını duygulandırdığını ve herkes tarafından takdir edildiğini ifade ederek; “Bu acı büyük bir acıdır. Bu acı dinmeyecektir. Kaybettiğimiz canlarımız, birer melek olarak kalbimizdeki müstesna yerini koruyacaktır” dedi.
Ressam ve karikatürist Alireza Pakdel ise konuşmasında, Kıbrıs Türk halkını çok sevdiğini belirterek deprem sabahı voleybolcu gençlerin enkaz altında kaldığını öğrenmesinin, kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Bir an kendini Kıbrıs Türk halkının bir parçası olarak hissettiğini ve bu duygular içerisinde söz konusu eseri çizdiğini söyleyen Pakdel, kendisini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.
 
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