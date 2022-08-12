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Öztürkler: “Amacımız halka daha iyi hizmet”

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Öztürkler: “Amacımız halka daha iyi hizmet”
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili olarak yıllarca karar alındığını ve çalışmalar yapıldığını belirterek, Ulusal Birlik Partisi olarak bu çalışmalar doğrultusunda ilk adımı attıklarını söyledi.
Bakan Öztürkler, esas amacın halkın daha iyi hizmet alması, belediyelerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapabilmelerine yönelik adımlar atmak olduğunu kaydetti.
Bakan Öztürkler, bugün sabah saatlerinde biten İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Öztürkler; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden yasa tasarısını geçirdiklerini ancak bunun bir de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu süreci olduğunu ifade ederek, ad-hoc komitenin çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.
 
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