Öztürk hayata tutunamadı

Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nda 6 Mart’ta meydana gelen kazada aracıyla seyrederken karşı şeride geçerek TIR'la çarpışan ve ağır yaralanan 50 yaşındaki Mahmut Öztürk, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nda 6 Mart’ta meydana gelen kazada yaralanan Mahmut Öztürk, hayatını kaybetti.

6 Mart’ta saat 16.00 sıralarında, Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında yaşanan kazada, 50 yaşındaki Mahmut Öztürk, yönetimindeki LZ 728 çift kabin araç ile kuzeye doğru giderken, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Babahan Yusupov yönetimindeki TMA 459 plakalı tır araca çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Mahmut Öztürk, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün yaşamını yitirdi.

