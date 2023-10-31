Özrü kim dileyecek?

Bakan Gardiyanoğlu, Başbakan Üstel’in talimatı ile zanlıların mahkemeye kelepçe ile çıkarılmasına son verileceğini bildirdi. İlgili çevreler “Doktor ve eczacıların kelepçeli şekilde mahkemeye çıkarılmasından kim özür dileyecek?” diye sordu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu kamuoyunda son günlerde tartışma konusu olan zanlıların mahkemeye kelepçe ile getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile birlikte dünden itibaren zanlıların mahkemeye kelepçe ile çıkarılması uygulamasına son verileceğini belirtti.

Öte yandan Gardiyanoğlu’nun bu açıklaması akla bir dizi sorular getirdi.

Bugüne kadar yapılan açıklamalarda kelepçe uygulamasının Başbakan’ın talimatı olmadığı belirtilirken, dün Gardiyanoğlu tarafından yapılan bu açıklama bu konudaki tezatlığı gösterdi.

İlgili çevreler “Madem bu konu Başbakanın elindeydi daha önce niye adım atılmadı?” diye sordu.

Bunun yanında bugüne kadar 50’ye yakın doktor ve eczacının kelepçeli şekilde mahkemeye çıkarılması ve zanlıların daha suçu kesinleşmeden suçlu gibi lanse edilmesi ve basına teşhir edilmesi konusunda yetkili makamların özür dilemesi gerekiyor. Ancak bu özrü kimin dileyeceği bilinmiyor.

Hatırlanacağı üzere zanlıların mahkemeye kelepçe ile getirilmesi konusu Dr. Sibel Siber ile gündeme gelmiş ve Siber’e kelepçe takılmasına kamuoyundan çok sert tepki gelmişti.

