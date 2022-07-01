banner762
banner815
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
12 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
16 0
 
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
30 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
22 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
51 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
28 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
28 0
banner797
banner854

Özkurt için karar günü

banner476

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı bugün 09.30'da açıklanacak.

banner825
Özkurt için karar günü
Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı bugün 09.30'da açıklanacak.
Seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın 'yeniden' açılış töreni BRT'den ve 5 özel TV kanalından canlı olarak yayınlanması sonrasında 2 aylığına cezaevine gönderilen Özkurt'un istinaf kararı bugün açıklanacak. 
Meryem Özkurt, dava sonrası yaptığı yaptığı açıklamada, yalnızca yönetici olarak kendisine ceza kesildiğini belirterek, o gün 5 özel TV kanalının da bu yayını yaptığını ancak onların yöneticilerine dava okunmadığını ifade ederek,  o günkü yayında KKTC'deki siyasilerin konuşma yapıp yapmayacağına dair bilgisinin olmadığını belirtmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.