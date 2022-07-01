Özkurt için karar günü

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı bugün 09.30'da açıklanacak.
Seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın 'yeniden' açılış töreni BRT'den ve 5 özel TV kanalından canlı olarak yayınlanması sonrasında 2 aylığına cezaevine gönderilen Özkurt'un istinaf kararı bugün açıklanacak.
Meryem Özkurt, dava sonrası yaptığı yaptığı açıklamada, yalnızca yönetici olarak kendisine ceza kesildiğini belirterek, o gün 5 özel TV kanalının da bu yayını yaptığını ancak onların yöneticilerine dava okunmadığını ifade ederek, o günkü yayında KKTC'deki siyasilerin konuşma yapıp yapmayacağına dair bilgisinin olmadığını belirtmişti.
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