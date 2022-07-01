İki ayda 400 kişi ihraç edildi

Ülkede son zamanlarda meydana gelen suçlarda büyük rol üstlenen üçüncü ülke vatandaşlarının yarattığı huzursuzluklar nedeniyle harekete geçildi. İki ayda suça karışan, ülkede yasal olarak bulunmayan 400’e yakın kişi ihraç edildi

Ülkede son zamanlarda yaşanan ‘kriminal’ olaylarda büyük rol üstlenen üçüncü ülke vatandaşlarının yarattığı huzursuzluklar nedeniyle, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in talimatıyla Polis Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Son günlerde adada muhaceret izni olmayan ve kaçak kalan kişiler hakkında İçişleri bakanlığı ve polisin soruşturması neticesinde operasyonlarını genişleten polis, adada kaçak olan ve çoğunluğu yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğu öğrenilen aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olan 370 kişiyi 2 ay içerisinde adadan ihraç edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden kişilere karşı gerekli yasal işlem yapılacağını söyledi.

Ülkede Kayıtlılığın artması, halkın huzurunun, güvenliğinin sağlanması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Bakan Öztürkler, “Göreve gelir gelmez hem polis muhaceret hem de bizim muhaceretteki arkadaşlarla toplantılar yaptık. Bu konuda polis denetimleri dışında da kendi muhaceret kayıtlarımızdan çalışma yaparak, ülkede izinsiz olan kişileri belirleyerek polisimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Burada suça karışmış, ülke huzurunu bozan kişilerin ihraç kararlarını bizzat baş muhaceret memurluğu görevi ile ben bu sorumluluğu üzerime aldım. 2 Ayda suça karışan, ülkede yasal olarak bulunmayan yaklaşık 376 hatta şu an 400’e yakın kişi ihraç edildi. Halkımız, müsterih olsun, toplum huzurunu bozan, halkımızın güvenliğini tehdit eden kişilere karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır” dedi.

Ülkede kayıtlılığın artması ve güvenlik açısından yürütülen çalışmaların başarılı olması için ilgili tüm paydaşların koordineli ve entegre sistemlerle çalışmasının önemine dikkat çeken Öztürkler, şöyle devam etti:

“Muhaceret konuları ile ilgili eski dönemlerde alınan çeşitli kararların günün koşullarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Sağlıklı bir denetim mekanizması kurulmadıkça sonuç almak çok kolay değildir. Ülkeye girişlerde örneğin öğrenci olarak gelen yabancılarda sorumlu Eğitim Bakanlığı; YÖKAS sistemi ve YÖDAK’tır. Asayişle ilgili kısımda Polis, öte yandan işin bir de Çalışma Bakanlığı ayağı vardır. Bu çalışmaları çok yönlü, tüm paydaşlarla birlikte yürütmeliyiz. Polisimizle çok hassas ve uyum içinde çalışıyoruz. Bizlerin ortaya koyduğu kural ve kriterler çerçevesinde polisimiz uygulamalarını, denetimlerini yapmaktadır.”

Yeni Cezaevine geçiş süreci hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ziya,

“Son eksikliklerin de tamamlanmasıyla temmuz ayı içerisinde kademeli olarak yeni cezaevine geçeceğiz” dedi.

