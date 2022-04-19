banner762
banner815
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
72 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
12 0
 
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
11 0
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
204 0
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
19 0
102 0
Efsane’nin Boğaz keyfi
Efsane’nin Boğaz keyfi
53 0
banner797
banner794

Özkıraç "KIB-TEK'e yatırım yapılmazsa mücadelemiz yeniden sokağa taşınacak"

banner476

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, kendilerinin beklenti ve mücadelesinin KIB-TEK’e bir an önce yatırım yapılması olduğunu belirterek, bu yapılmadığı ve “yalanlarla” gündem değiştirilmeye devam ettirildiği takdirde mücadelelerini geri dönüşü olmayacak şekilde yeniden sokağa taşıyacaklarını kaydetti.

banner825
Özkıraç "KIB-TEK'e yatırım yapılmazsa mücadelemiz yeniden sokağa taşınacak"

 

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyonun hükümetinin kendi içerisindeki çatışmaları, kavgalarını, “havada uçuşan yalanlarını” hayretle takip ettiklerini belirterek, “Ülke büyük bir ekonomik krizden geçerken ve başta KIB-TEK olmak üzere tüm kurumlarımız icraat beklerken, yaşanan bu kavgalar hükümetin bu toplumun geleceğiyle ilgili gaile taşımadığını göstermektedir” dedi.

Açıklamasında “Bu kadar yalanın bir arada konuşulduğu bir ortamda doğru durmanın önemi daha da artmıştır” ifadelerine yer veren Özkıraç, kendilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de daha kaliteli ve daha ucuz bir enerji için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.