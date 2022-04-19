Özkıraç "KIB-TEK'e yatırım yapılmazsa mücadelemiz yeniden sokağa taşınacak"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, kendilerinin beklenti ve mücadelesinin KIB-TEK’e bir an önce yatırım yapılması olduğunu belirterek, bu yapılmadığı ve “yalanlarla” gündem değiştirilmeye devam ettirildiği takdirde mücadelelerini geri dönüşü olmayacak şekilde yeniden sokağa taşıyacaklarını kaydetti.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyonun hükümetinin kendi içerisindeki çatışmaları, kavgalarını, “havada uçuşan yalanlarını” hayretle takip ettiklerini belirterek, “Ülke büyük bir ekonomik krizden geçerken ve başta KIB-TEK olmak üzere tüm kurumlarımız icraat beklerken, yaşanan bu kavgalar hükümetin bu toplumun geleceğiyle ilgili gaile taşımadığını göstermektedir” dedi.

Açıklamasında “Bu kadar yalanın bir arada konuşulduğu bir ortamda doğru durmanın önemi daha da artmıştır” ifadelerine yer veren Özkıraç, kendilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de daha kaliteli ve daha ucuz bir enerji için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.